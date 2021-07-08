لتحسين واقع المياه في جبلة ومحيطها.. تنفيذ مشروع حيوي لتمديد أنابيب مياه الشرب

اللاذقية – سانا

في إطار خطتها لتحسين واقع مياه الشرب في مدينة جبلة والمناطق المحيطة بها في محافظة اللاذقية بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في المحافظة بالتعاون مع مجلس مدينة جبلة مؤخرا بمشروع مد أنابيب مياه تغذي عدة أحياء بمياه الشرب بأطوال تصل إلى 19 كيلومترا.

وذكر المهندس المشرف على المشروع محمد عبدو في تصريح لمراسلة سانا أن المشروع الذي تنفذه شركة إسبر التجارية يهدف الى إيصال مياه الشرب إلى أطراف الشبكة وتأمين الوارد المائي لمناطق التوسع الجديدة الملحوظة في المخطط التنظيمي للمدينة داخليا وخارجيا وهو يغذي عددا من الأبنية التي سيتم إنشاؤها على أطراف مدينة جبلة وأحياء الفيض والقميري والمنطقة الموازية للمتحلق شرقا وغربا حتى المدخل الشمالي للمدينة إضافة إلى دعم بعض الأحياء نتيجة الاختناقات كمنطقة التضامن والنقعة وكذلك دعم المشفى الوطني بخط مياه.

وأوضح عبدو أن القيمة التقديرية للعقد تبلغ 77 مليون ليرة والمدة العقدية 270 يوما حيث بلغت نسبة التنفيذ 20 بالمئة وان الأنابيب من النوعية الممتازة مقدمة من المؤسسة العامة لمياه الشرب باللاذقية مشيرا إلى أنه تم حتى الآن مد قساطل مياه بطول 4 كيلومترات منها 1400 متر بقطر 90 سم في قرية البرجان وخط آخر بطول 600 متر بقطر 75 سم وفي قرية العيدية نفذ خط بطول 700 متر وقطر 63 سم وفي مزرعة عين الراهب نفذ من طول الأنابيب 400 متر بقطر 110 سم لافتا إلى أنه يتم حاليا وضمن مدينة جبلة على المتحلق الغربي تنفيذ خط مياه بطول 2300 متر وقطر 160 سم وخط آخر بطول 305 أمتار وقطر 110 سم أما على المتحلق

الشمالي الغربي للمدينة فسيتم تنفيذ خط مياه بقطر 225 سم وطول 1400 متر وخط بقطر 160 سم وطول 1400 متر مشيرا إلى أن باقي الأقطار سيتم تنفيذها بطول 4500 متر إضافة إلى خط عزل قرية بطرة وقروصو بطول 2 كم وقطر 110 سم ومقاطع متغيرة سيجري العمل عليها في جبلة وخاصة الاختناقات عند مفرق مشفى الضاحية.

مارينا قبو