اعتقال 3 عناصر بتهمة التخريب في نظام توزيع الكهرباء بإيران

طهران–سانا

أعلن مصدر إيراني مطلع اليوم اعتقال 3 عناصر يعملون في إحدى محطات الكهرباء المهمة في إيران والتي تتولى مهمة توليد وإيصال الكهرباء إلى المدن الكبرى بتهمة التعاون مع الزمر المعادية للثورة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء فارس اليوم: “إن هؤلاء الأفراد الذين تم رصدهم واعتقالهم من قبل أجهزة رقابية كانوا ينشطون في سياق التخريب وتعطيل جزء من محطة كهرباء وإيجاد القطع المتكرر للتيار الكهربائي في بعض المدن الكبرى”.

وأضاف المصدر: “اتضح من الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تجنيدهم من قبل بعض الزمر المعادية للثورة الموجودة خارج البلاد” مؤكداً أن العمليات مستمرة لاعتقال سائر المجرمين في إطار هذا الملف وسيتم الإعلان عن المعلومات التفصيلية في هذا الصدد لاحقاً.