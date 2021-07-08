أكثر من ستة مليارات ليرة مبيعات شركة سكر حمص خلال النصف الأول من العام الحالي

حمص–سانا

بلغت مبيعات شركة سكر حمص خلال النصف الأول من العام الحالي ستة مليارات و192 مليوناً و442 ألف ليرة من مختلف المواد الرئيسية والثانوية التي تنتجها معاملها الثلاثة.

وأكد المهندس عبدو محمود مدير عام الشركة في تصريح لمراسلة سانا أنه تم إنتاج 3144 طناً من الخميرة الطرية و268.4 طناً من الكحول الطبي والصناعي و358 طناً من زيت القطن المكرر و125 طناً من الصابون الشعبي.

وبين محمود أن أرباح الشركة تقدر بمبلغ 550 مليون ليرة سورية لافتاً إلى أن إنتاج زيت بذار القطن يتم تسويقه لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية بهدف طرح المادة في صالاتها لتأمين حاجة المواطنين.

مثال جمول