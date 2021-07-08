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لافرنتييف: نرفض تمديد ماتسمى (آلية إيصال المساعدات عبر الحدود)

2021-07-08

نورسلطان-سانا

أكد الكسندر لافرنتييف رئيس الوفد الروسي إلى الاجتماع الدولي الـ 16 بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان على  ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه نهائيا ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها.

وقال لافرنتييف خلال مؤتمر صحفي: “نرفض تمديد ما تسمى آلية إيصال المساعدات عبر الحدود في سورية”.

وأضاف لافرنتييف إن جميع المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى الدولة السورية لدعم عملية إعادة الإعمار.

وفي رد على سؤال لمراسل سانا حول دور قوات الاحتلال الأمريكي والتركي في زيادة معاناة السوريين عبر دعم الإرهاب وسرقة ثرواتهم، قال لافرنتييف: نرفض نهب ثروات سورية لأنها ملك للشعب السوري.

يتبع..

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