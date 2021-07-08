مصرع شخص وإصابة 10 جراء العاصفة إلسا التي تجتاح فلوريدا الأميركية

واشنطن-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب عشرة آخرون بسبب العاصفة الاستوائية إلسا التي اشتدت مساء أمس لتصبح إعصاراً من الدرجة الأولى مع اقترابها من سواحل ولاية فلوريد الأميركية.

ونقلت أسوشيتد برس عن السلطات في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا قولها إن “شخصاً لقي مصرعه عندما سقطت شجرة على سيارتين بفعل الامطار الغزيرة والرياح”.

وفي مقاطعة كامدن بولاية جورجيا تسبب الإعصار بإصابة عشرة أشخاص عندما ضرب معسكراً في قاعدة بحرية جنوب شرق جورجيا وإلحاق أضرار ببعض الأبنية في القاعدة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أعلنت أمس أن قوة العاصفة الإستوائية إلسا اشتدت مساء أمس الأول لتصبح إعصاراً من الدرجة الأولى مع اقترابها من سواحل ولاية فلوريدا حيث دعت مساعدة حاكم الولاية جانيت نونيز السكان إلى بدء استعداداتهم لاحتمالية البقاء دون كهرباء لعدة أيام والتزود بما يكفى من الطعام والماء لكل فرد من أفراد الأسرة مشيرة إلى فتح مراكز إيواء طارئة.

ويصل الإعصار إلسا إلى فلوريدا بعد أقل من أسبوعين من الكارثة التي حلت ببلدة سيرفسايد الصغيرة الواقعة شمال مدينة ميامى حيث انهار برج سكني مودياً بحياة 32 شخصاً على الأقل في حين لا يزال 113 آخرون في عداد المفقودين.