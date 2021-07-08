سوسان: بعض الدول لا تزال تتجاهل إرادة السوريين وتواصل ممارساتها العدوانية

نور سلطان-سانا

أكد الدكتور أيمن سوسان رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الاجتماع الدولي الـ 16بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان أن بعض الدول لا تزال تتجاهل إرادة السوريين وتواصل ممارساتها العدوانية معتبراً أن مواصلة النظام التركي دعم التنظيمات الإرهابية في سورية انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وتفاهمات أستانا.

وقال سوسان خلال مؤتمر صحفي إن الاحتلالين الأمريكي والتركي لأجزاء من الأراضي السورية يمثلان أهم أسباب إطالة أمد الأزمة في سورية مشيراً إلى استمرارهما بنهب الثروات السورية.

وأضاف سوسان إن الحملة المسعورة الخاصة بالوضع الإنساني في سورية تمثل أبشع أشكال النفاق ويتجاهل أصحابها أنهم السبب الأساسي في معاناة السوريين جراء دعمهم للإرهاب، مشيراً إلى أن أصحاب هذه الحملة يريدون تحويل المساعدات من اداة لتخفيف معاناة السوريين إلى أداة لدعم الإرهاب.

وأشار سوسان إلى أن قطع النظام التركي المياه عن أكثر من مليون سوري في الحسكة يعد جريمة حرب وإبادة، مبيناً أن سورية ترفض أي تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور والوفد الوطني كان دائما بناء وإيجابيا في طروحاته والوفد الآخر هو المعرقل.

يتبع…