تقديرات بإنتاج 1442 طناً من البطاطا خلال الموسم الصيفي بالسويداء

السويداء-سانا

قدرت مديرية زراعة السويداء بشكل أولي إجمالي إنتاج المحافظة من محصول البطاطا للموسم الصيفي الحالي بنحو 1442 طناً.

وذكر مدير الزراعة المهندس أيهم حامد لمراسل سانا اليوم أن المديرية تعمل على تشجيع المزارعين للحصول على وثائق التنظيم الزراعي وزراعة المحصول ضمن الخطط المعتمدة.

ولفت حامد إلى أن المساحات المزروعة بالبطاطا بلغت خلال الموسم الحالي 428 دونماً تركزت في المناطق المعتمدة على السقاية من آبار المياه.

وأنتجت محافظة السويداء الموسم الماضي 2905 أطنان من البطاطا ضمن المساحات المزروعة البالغة 675 دونماً.

عمر الطويل