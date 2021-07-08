لافرنتييف: تحسين الوضع الإنساني في سورية يجب أن يكون من أولويات المجتمع الدولي

نورسلطان-سانا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف ضرورة أن يكون تحسين الوضع الإنساني في سورية من أولويات المجتمع الدولي وأن تكون المساعدات الإنسانية شاملة ولا تقتصر على المواد الغذائية فقط.

وأشار لافرنتييف في تصريح للصحفيين اليوم على هامش أعمال الاجتماع السادس عشر بصيغة أستانا حول سورية في العاصمة الكازاخية نور سلطان إلى أنه يجب أن تصب معظم هذه المساعدات على تنفيذ مشروعات مختلفة ذات أهمية حيوية كبناء المدارس والمستشفيات وغيرها.

وانطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان أمس أعمال الاجتماع الدولي السادس عشر بصيغة أستانا.

من جهة أخرى أشار لافرنتييف إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون “وعد بالعمل على تحديد موعد محتمل لاجتماع لجنة مناقشة الدستور”.

وكان لافرنتييف صرح أمس بأن الاجتماع المقبل للجنة مناقشة الدستور قد يعقد في صيف العام الحالي.