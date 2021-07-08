SCS-NET
الشريط الأخباري

كوريا الجنوبية تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كوفيد19

2021-07-08

سيئول-سانا

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أكبر حصيلة يومية للإصابات على الإطلاق في الوقت الذي يدرس فيه المسؤولون تشديد قيود التباعد الاجتماعي.

وقالت الحكومة في بيان أوردته رويترز إنها تدرس تشديد القيود على التنقل مع تسارع الموجة الرابعة من الإصابات بالفيروس التي تقودها سلالة دلتا شديدة العدوى ولاسيما بين غير المطعمين من الفئات العمرية في العشرينات والثلاثينات.

وبلغ إجمالي الإصابات بـ كوفيد19 في كوريا الجنوبية 164 ألفاً و28 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 2034 منذ بدء الجائحة.

انظر ايضاً

762 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا سجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 762 إصابة جديدة و 3 حالات …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved