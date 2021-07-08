كوريا الجنوبية تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كوفيد19

سيئول-سانا

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أكبر حصيلة يومية للإصابات على الإطلاق في الوقت الذي يدرس فيه المسؤولون تشديد قيود التباعد الاجتماعي.

وقالت الحكومة في بيان أوردته رويترز إنها تدرس تشديد القيود على التنقل مع تسارع الموجة الرابعة من الإصابات بالفيروس التي تقودها سلالة دلتا شديدة العدوى ولاسيما بين غير المطعمين من الفئات العمرية في العشرينات والثلاثينات.

وبلغ إجمالي الإصابات بـ كوفيد19 في كوريا الجنوبية 164 ألفاً و28 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 2034 منذ بدء الجائحة.