لافروف يحذر من محاولات الغرب زعزعة استقرار روسيا

موسكو-سانا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من محاولات دول الغرب زعزعة الاستقرار في بلاده قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أيلول المقبل عبر التحريض على الاحتجاجات.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله اليوم: “يمكن الافتراض أنه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون هناك محاولات جديدة لتقويض وزعزعة استقرار الوضع والتحريض على بعض الاحتجاجات حتى العنيفة منها كما يحب الغرب أن يفعل دوماً”.

وأضاف: “قد يطلق الغرب حملة عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات” مؤكداً أن “هذه السيناريوهات التي رسمها الغرب لن تتحقق”.

وكان أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أشار في وقت سابق إلى وجود محاولات خارجية لتأجيج التوتر الاجتماعي في روسيا قبل الانتخابات البرلمانية.

وتجري الانتخابات القادمة في روسيا على مستويات مختلفة بما فيها البرلمانية في الـ 19 من أيلول المقبل في يوم التصويت الموحد.