رئيس جنوب أفريقيا السابق يسلم نفسه للشرطة لتنفيذ عقوبة بالسجن

نكاندلا-جنوب أفريقيا-سانا

سلم رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما نفسه للشرطة اليوم ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 15 شهراً لإدانته بازدراء المحكمة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة ليراندزو ثيمبا في بيان نقلته رويترز أن زوما محتجز لدى الشرطة تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية.

وقالت إدارة السجون في بيان منفصل إنه جرى تسليم زوما لسجن إيستكورت الذي يقع على بعد 175 كيلومتراً تقريباً من بلدته الريفية نكاندلا في شرق البلاد.

وبث التلفزيون لقطات مباشرة لموكبه أثناء دخوله السجن.

وكانت المحكمة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما بسجن زوما 15 شهراً بسبب رفضه تعليمات في شباط الماضي بتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.