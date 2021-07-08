صناع النشر في سورية يتحدون الصعاب وتستمر صناعتهم في تقدم مستمر

القاهرة-سانا

أكد رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم حافظ اليوم أن الناشر السوري استطاع مواكبة مختلف التطورات التي تحدث في صناعة النشر على المستوى العالمي رغم الصعاب والتحديات التي تواجهه نظراً للظروف التي تمر بها سورية من حصار اقتصادي وإرهاب واحتلال.

وقال حافظ في اجتماع اتحاد الناشرين العرب الذي عقد في وقت متزامن مع انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 “رغم كل تلك الصعاب التي يواجهها صناع النشر في سورية إلا أنهم تغلبوا عليها وتستمر صناعتهم في تقدم مستمر ومواكبة ما يحدث من تطورات على الصناعة عالمياً وعربياً”.

وشدد حافظ على ضرورة تطوير صناعة النشر في الوطن العربي لمواكبة التغيرات الدولية التي طرأت على تلك الصناعة المهمة والتي تؤثر في تغذية العقول لكل الأجيال مشيراً إلى أنها تواجه الكثير من التحديات بالوقت الراهن وخاصة في ظل ما يتعرض له العالم من جائحة كورونا والتي أثرت على جميع الصناعات والمجالات الحياتية.

وطالب المجتمعون في اتحاد الناشرين العرب بتأمين عودة المعارض العربية للكتاب مع اتخاذ التدابير الاحترازية ضد جائحة كورونا منوهين بأهمية تلك المعارض في نشر الوعي والثقافة ومؤكدين أن إلغاء تلك التجمعات الثقافية له ضرر بالغ على القارئ والناشر العربي.

يشار إلى أن الاجتماع الذي انعقد هو الاجتماع قبل الأخير قبل إجراء انتخابات الاتحاد في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل.