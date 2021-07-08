غريب آبادي: إيران ستمضي في التكنولوجيا النووية ولن تنتظر إذناً من أحد

طهران-سانا

أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن إيران ستمضي في تطوير التكنولوجيا النووية وفقاً لاحتياجاتها التقنية ولن تنتظر إذنا من أحد.

وقال آبادي في تصرح له إنه لا قيمة للمخاوف المصطنعة تجاه إنتاج إيران كميات ضئيلة من اليورانيوم النقي من قبل بعض أطراف الاتفاق النووي مؤكداً أن قرار إنتاج اليورانيوم يأتي في إطار تخفيض التزاماتناً النووية.

وأضاف السفير الإيراني أنه خلال مفاوضات فيينا طلبنا تأمين وقود معدن اليورانيوم لكن أطراف الاتفاق النووي لم تقدم ضمانات لذلك مشيراً إلى أن إحياء الاتفاق النووي ينبغي أن يضمن حصول طهران على احتياجاتها من معدن اليورانيوم من الدول التي تمتلكه في العالم.

وكان غريب آبادي أعلن أن بلاده ستبدأ صنع وقود السيليسيد قريباً لاستخدامه في مفاعل طهران النووي مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر قبل 9 أيام ومن ثم بدأت إجراءاته العملانية على الفور.

وأوضح أن هذه الخطوة التي ترفع بصورة ملحوظة مستوى إنتاج الأدوية المشعة كماً ونوعاً ستحول إيران الى احدى الدول المتطورة في مجال التكنولوجيا النووية.