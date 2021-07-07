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سان جيرمان يعلن تعاقده مع نجم ريال مدريد السابق سيرجو راموس

2021-07-07

باريس-سانا

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع نجم المنتخب الإسباني سيرجو راموس قائد فريق ريال مدريد السابق.

ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن الموقع الإلكتروني للفريق الفرنسي إفادته “بأن الفريق الباريسي تعاقد مع نجم المنتخب الإسباني ليقود دفاع الفريق الفرنسي بداية من الموسم المقبل”.

وأشار المصدر إلى أن فريق نادي باريس سان جيرمان قد أصدر بيانا أوضح من خلاله أن سيرجو راموس قد وقع للفريق وبأنه سيرتدي رقمه التقليدي 4.

من جانبه أوضح راموس للموقع الرسمي للفريق الفرنسي أنه يحتكر ويقدر رقمه المفضل دوما 4 بدعوى امتلاكه منذ بداية مشواره الكروي وبأن هذا الرقم كثيرا ما جلب له الحظ .

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد تعاقد رسميا مع المغربي أشرف حكيمي حتى عام 2026 قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

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