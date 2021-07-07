بانوراما الأغنية السورية تختتم مهرجان التراث الشعبي السابع

طرطوس-سانا

باقة من الأغاني التراثية والطربية من تراث سورية الفني قدمها الفنان كمال حميد تحت عنوان ” بانوراما الأغنية السورية ” في حفل استضافته خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بطرطوس ضمن فعاليات اليوم الأخير من مهرجان التراث الشعبي السابع .

حميد الذي أطرب جمهور المركز غنى بمرافقة آلة العود من التراث الدمشقي كأغنيتي ” يا مال الشام و بالفلا جمال ساري ” ومن حلب بعضاً من قدودها مع أغنية ” فوق النخل ” وصولاً إلى حمص بأغنية ” ويلي منك يا ويلي ” كما أهدى أرواد التي تحتفي بتراثها أغنية ” البحر بلون عيونك أزرق ” .

واعتبر حميد في كلمة القاها قبل بدء الحفل أن ما يميز الفلكلور السوري التشابه والتنوع مع الاختلاف بآن واحد ورأى أن الشجن الموجود بأنواعه المختلفة كالموشحات والقصائد منحه الحيوية والنشاط ليصل لكل العالم .

المهرجان الذي أقامته مديرية التراث اللامادي بالتعاون مع مديرية الثقافة بالمحافظة على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان ” أرواد بحر التراث ” اختتم بحفل فني أحيته الفرقة الشرقية للمعهد العربي للموسيقا بطرطوس في ثقافي طرطوس قدمت خلاله مجموعة من الأغاني التراثية والموشحات الأندلسية كموشح ” لما بدا يتثنى ” و ” عالروزانا ” و ” ع اللا لا ” و ” زبّنوا المرجة ” و ” خضرة يا بلادي ” و ” حلوة يا بلدي ” و خبطة قدمكم ” وسط تفاعل كبير للحضور الذي غصت به صالة المسرح .

إدارة المهرجان قدمت شهادات تقدير ومشاركة لجميع المشاركين تقديراً منها لعطائهم ومسيرتهم الفنية كما ذكر مدير الثقافة كمال بدران في تصريح لسانا معتبرا أن تلك الجهود والأعمال أغنت الحركة الثقافية والتراثية بشكل خاص سواء بالمهن او الحرف اليدوية أو الغناء التي حرص أصحابها على نقلها من جيل إلى جيل لتبقى سورية الذاكرة التاريخية العريقة والحاضر الغني و المستقبل المضيء.

فاطمة حسين