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لبنان يسجل حالتي وفاة و401 إصابة جديدة بكورونا

2021-07-07

بيروت-سانا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية حالتي وفاة و401 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت الوزارة خلال تقريرها اليومي بأن إجمالي عدد الإصابات في لبنان ارتفع إلى 546366 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 7867 حالة.

وكانت الصحة اللبنانية سجلت أمس حالتي وفاة و294 إصابة بكورونا.

إلى ذلك أوصت لجنة متابعة التدابير الوقائية من فيروس كورونا في لبنان اليوم بإلزام الوافدين من بعض الدول إلى لبنان بالحجر الفندقي 4 أيام باستثناء من تلقى اللقاح.

وطلبت اللجنة بأن تلزم وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطيران المدني القادمين من الإمارات وعدد من الدول الإفريقية بينها زامبيا وليبيريا وإثيوبيا وسيراليون وكينيا بالحجز الفندقي لمدة 4 أيام على نفقتهم الخاصة.

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