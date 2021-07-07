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مقتل أحد جنود النظام التركي وإصابة 3 جنوب شرق تركيا

2021-07-07

أنقرة-سانا

قتل أحد جنود النظام التركي وأصيب ثلاثة آخرون جراء إطلاق نار أدى إلى انقلاب المركبة العسكرية التي كانوا يستقلونها في محافظة ماردين جنوب شرق تركيا اليوم.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن السلطات المحلية في ماردين قولها في بيان إن “مركبة عسكرية كانت تقوم بدورية في قضاء قزيل تبة التابع لماردين عندما أصيب الجندي الذي كان يقود المركبة العسكرية بعيار ناري ما أدى إلى مقتله وانقلاب المركبة نتيجة فقدان السيطرة عليها وإصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح”.

وتشهد مناطق جنوب شرق تركيا توترا متزايدا بسبب الحملات والإجراءات العسكرية التعسفية التي تطبقها قوات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد أهالي تلك المناطق.

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وزير التربية الدكتور دارم طباع لـ سانا: نسبة النجاح في الفرع العلمي 79ر63 بالمئة وبالفرع الأدبي 14ر52 بالمئة أما الثانوية الشرعية بلغت نسبة النجاح 19ر60 أما الثانوية المهنية النسوية 20ر48 بالمئة وبلغت نسبة نجاح الثانوية الصناعية 65ر41 فيما بلغت نسبة نجاح الثانوية التجارية 56ر39 بالمئة

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