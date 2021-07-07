لقاءات برلمانية سورية إيرانية.. الانتخابات الرئاسية في البلدين نجحت رغم محاولات القوى الكبرى إفشالها

دمشق-سانا

بحث مكتبا لجنتي الأمن الوطني والشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب مع نائب رئيس لجنة الصداقة الإيرانية السورية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عباس كلرو والوفد المرافق سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين ودفعها قدماً.

وأكد الجانبان خلال اللقاء في مجلس الشعب اليوم عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين السوري والإيراني مشيرين إلى نجاح الانتخابات الرئاسية في سورية وإيران رغم محاولات القوى الكبرى إفشالها والنيل منها والتشكيك بديمقراطيتها.

ونوه أعضاء مجلس الشعب بالدعم الذي قدمته إيران لسورية في حربها ضد الإرهاب مؤكدين أن كلا البلدين في خندق واحد هو خندق المقاومة والصمود بمواجهة القوى الداعمة والممولة للإرهاب.

بدورهم بين رئيس وأعضاء الوفد الإيراني أن الهدف من الزيارة توطيد العلاقات بين البلدين وتأكيد التضامن مع سورية حكومة وشعباً منوهين بشجاعة القيادة السورية ووعي الشعب والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب وداعميه.

وفي لقاء مماثل بحثت نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية في مجلس الشعب هيفاء جمعة مع كلرو سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما البرلمانية بما يحقق مصلحة الشعبين.

وأكدت جمعة ضرورة العمل على تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في مشاريع إعادة الإعمار والمشاريع التنموية وتنشيط اللقاءات والحوارات الثقافية والعلمية والاستفادة من التجربة الإيرانية في مواجهة الحصار الاقتصادي والاعتماد على الذات.

بدوره لفت كلرو إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجانب السوري وتقديم الدعم له في جميع المجالات ولا سيما الانشائية والتكنولوجية والتعليمية والطبية.