مسؤول روسي: لا بد من رد قوي في حال مواصلة بريطانيا استفزازاتها

موسكو-سانا

دعا مسؤول السلطة التشريعية المحلية في شبه جزيرة القرم الروسية يوري غيمبيل اليوم إلى الرد بشكل قوي في حال مواصلة بريطانيا استفزازاتها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن غيمبيل قوله تعقيباً على تصريحات وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بشأن مواصلة رحلات السفن الحربية البريطانية عند شواطئ القرم، إن كلام الوزير البريطاني “مستفز” واصفاً راب بأنه “صانع أزمات استفزازية من العيار الثقيل”.

وأضاف “لا بد أن ترد روسيا رداً قوياً على أي استفزاز من هذا القبيل” مؤكداً أن “بلاده لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الشهر الماضي أن المدمرة البريطانية ديفيندر عبرت الحدود الروسية بالقرب من القرم وأن أسطول البحر الأسود الروسي أطلق قذائف تحذيرية.