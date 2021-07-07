الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تحذر من خطورة تطبيق (اللمسة الذكية)

دمشق-سانا

حذرت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة جميع المستخدمين من خطورة تثبيت تطبيق يسمى (اللمسة الذكية) في هواتفهم الخلوية كونه يحتوي على برمجية خبيثة تشكل خطراً على بياناتهم وخصوصيتهم.

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية اليوم أنه بمجرد تثبيت التطبيق يقوم بتحميل برمجيات خبيثة من نوع (Trojan) ما يشكل خطراً على بيانات وخصوصية المستخدمين.

وطلبت الهيئة في بيانها من جميع مستخدمي التطبيق إزالته عن أجهزتهم بشكل فوري ومسح الجهاز باستخدام برنامج مضاد للبرمجيات الخبيثة لإزالة كل البرمجيات الخبيثة التي قام التطبيق بنشرها على أجهزتهم مبينة أنها “قامت بمخاطبة الجهات المعنية لإيقاف عمل التطبيق على الشبكة السورية”.

نور يوسف