بتكلفة 99 مليون ليرة.. المباشرة بإنجاز طريق خدمي في ريف درعا

درعا-سانا

باشرت مديرية الخدمات الفنية في محافظة درعا أعمال تعبيد وتزفيت طريق خدمي غرب مدينة داعل في ريف المحافظة الشمالي وصولا إلى الاتوستراد الدولي دمشق درعا بتكلفة 99 مليون ليرة.

وبين المهندس بركات الضماد رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية في تصريح لمراسلة سانا أن الطريق المذكور يبلغ طوله نحو 5ر2 كم ويتطلب نحو أسبوع للانتهاء منه ووضعه في الخدمة مشيرا إلى أن الطريق يعد حيويا ومهما لمدينة داعل والمنطقة الغربية ويختصر المسافات للتنقل ونقل المنتجات الزراعية من هذه المناطق إلى مناطق التسويق في درعا ودمشق.

وتبعد مدينة داعل نحو 13 كم عن مدينة درعا.