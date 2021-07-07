فرن الرحيبة الآلي يبدأ إنتاجه التجريبي

ريف دمشق-سانا

بعد إعادة تأهيله من المجتمع المحلي بدأ فرن مدينة الرحيبة الآلي الإنتاج التجريبي بطاقة أولية خمسة أطنان يومياً سترتفع تدريجيا وفق المعنيين.

رئيس المجلس المحلي ماهر السيد أحمد بين لمندوبة سانا أن العمل التشاركي بين المجلس والأهالي أثمر عن الكثير من الأعمال منها الفرن الآلي الذي باشر الإنتاج تجريبيا وهو يغذي مدينة الرحيبة فقط.

وفي سياق آخر لفت أحمد إلى التعاقد مع مؤسسة الإسكان العسكرية للمباشرة بتنفيذ المرحلة الثانية من تجهيز مشفى الرحيبة وتشمل الأعمال الميكانيكية والكهربائية والموقع العام الذي يشمل تزفيت وتعبيد الشوارع الواصلة إليها والساحة المحيطة بها وزراعتها لتجهز بعدها بالأسرة والأجهزة والكوادر الطبية والمستلزمات الأخرى مشيرا إلى أن المشفى يتألف من أربعة طوابق بمساحة طابقية ألفي متر.

وينفذ المجلس مشروعات أخرى بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الخدمية المعنية والمجتمع الأهلي منها إنجاز وصيانة منصفات المدينة وزراعتها وتركيب 400 لمبة تعمل على الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع الرئيسية والأحياء القديمة ضمن حملة نورها التي أطلقها المجتمع الأهلي مؤخرا كما أن العمل جار على صيانة آليات النظافة وفق رئيس المجلس الذي لفت إلى حاجة المدينة الضاغطة.

أحمد أكد الانتهاء من أتمتة أعمال الجباية داخل المجلس المحلي وهو بصدد الحصول على الموافقات اللازمة لإحداث مركز للنافذة الواحدة لتسهيل حصول المواطنين على مختلف الأوراق اللازمة بسرعة.

وكشف رئيس المجلس عن وجود مشروع بقيمة 70 مليون ليرة لتعبيد وتزفيت شوارع المدينة بانتظار الموافقات اللازمة للمباشرة فيه.

سفيرة اسماعيل