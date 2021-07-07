وفد الجمهورية العربية السورية يعقد لقاء مع الوفد الإيراني في إطار الاجتماع الـ 16 بصيغة أستانا حول سورية

نور سلطان-سانا

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين اليوم لقاء مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي في إطار الاجتماع الدولي السادس عشر بصيغة أستانا حول سورية المنعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وتبادل الجانبان الآراء حول الاجتماعات التي عقداها خلال الجولة الحالية من محادثات أستانا إضافة إلى البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها الأوضاع في سورية والعملية السياسية وكان هناك توافق في الآراء حول معظم القضايا المطروحة.

وأكد الجانبان عزمهما مواصلة العمل معا والتنسيق المباشر بما يكفل الوصول إلى نتائج تخدم مصلحة الشعب السوري والحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها بعيداً عن أي تدخل خارجي.

وكان وفد الجمهورية العربية السورية التقى الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرينتييف ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون وجرى خلال اللقاءين استعراض البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الحالىي وتطورات الأوضاع فى سورية.