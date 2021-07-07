مراسل سانا نقلاً عن مصادر محلية: أنباء عن استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف وذلك للمرة الثالثة خلال أيام

الأربعاء / 7 / 07 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سوسان خلال لقائه بيدرسون: ضرورة رفع الصوت عالياً إزاء انتهاكات قوات الاحتلالين التركي والأميركي بحق الشعب السوري
2021-07-07
لافرنتييف: روسيا تصر على عدم تمديد عمل (آلية إيصال المساعدات عبر الحدود) في سورية لأنها تجاوزت فائدتها-فيديو
2021-07-07
انطلاق أعمال الاجتماع الدولي الـ 16 حول سورية بموجب صيغة أستانا في العاصمة الكازاخية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية
2021-07-07
وفد الجمهورية العربية السورية يبحث مع الوفد الروسي جدول أعمال الاجتماع الـ 16 بصيغة أستانا- فيديو
2021-07-07
غروسبيتش: وجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية يخدم مصالح “إسرائيل
2021-07-07
الوفدان الروسي والإيراني يعقدان لقاء في إطار الاجتماع الـ 16 بصيغة أستانا حول سورية
2021-07-07
الخوري: اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في سورية مسيسة
2021-07-06
محليات
إطلاق برنامج منح مشروعات صغيرة للأسر الريفية في السويداء
2021-07-07
انقطاع الكهرباء عن عدة أحياء في مدينة حماة جراء عطل فني بمحطة تحويل حماة المغلقة
2021-07-07
تقديم أكثر من 159 ألف خدمة مجانية في مركز العيادات الشاملة بالسويداء
2021-07-07
انطلاق أعمال المؤتمر الختامي لعرض نتائج ومخرجات ملتقى التطوير الزراعي في قصر الأمويين بدمشق
2021-07-07
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2021-07-07
افتتاح مخبر علمي لدعم مشروع (إعادة إحياء نهر بردى)
2021-07-06
الجعفري لوفد معهد الاستشراق الروسي: تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين السوريين والخبراء الروس
2021-07-06
رياضة
اختتام بطولة اللاذقية بالقوة البدنية لفئة الكلاسيك للسيدات
2021-07-07
لاعب التايكواندو سامي حسن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالضغط الجانبي
2021-07-07
بشير عيتي يتحضر للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج في روسيا
2021-07-07
تعاقدات مهمة لفريق الفتوة تحضيراً للموسم الكروي الجديد
2021-07-07
بلقائه الاتحاد في إياب نصف النهائي.. الكرامة على بعد خطوة من نهائي دوري كرة السلة
2021-07-07
لرفع المعنويات وتعزيز الثقة… إعداد نفسي للاعبي منتخباتنا المشاركين في أولمبياد طوكيو
2021-07-07
بطل الملاكمة السابق مايز خانجي.. مسيرة ذهبية منذ ثمانينات القرن الماضي
2021-07-07
اقتصاد
أكثر من 3.3 مليارات ليرة إيرادات تأمينات السويداء خلال 6 أشهر
2021-07-07
عشرة ضبوط تموينية خلال يومين بدرعا
2021-07-07
معمل السجاد الآلي بالسويداء يسوق إنتاجا بقيمة نحو 263 مليون ليرة خلال 6 أشهر
2021-07-07
بعد إنجاز عملية تأهيلها… 443 مليون ليرة قيمة مبيعات منشأة دواجن حماة من البيض خلال شهرين
2021-07-07
مجلس مدينة حمص: خطة لتأهيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي في 22 حياً متضرراً
2021-07-07
واقع الثروة الحيوانية بالسويداء جيد والزراعة تنفذ نحو 418 ألف تحصين وقائي مجاني خلال 6 أشهر
2021-07-07
أكثر من 24 مليار ليرة مبيعات فرع السورية للتجارة بحمص خلال النصف الأول من العام الحالي
2021-07-07
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الشريط الأخباري
سوسان خلال لقائه بيدرسون: ضرورة رفع الصوت عالياً إزاء انتهاكات قوات الاحتلالين التركي والأميركي بحق الشعب السوري
لافرنتييف: روسيا تصر على عدم تمديد عمل (آلية إيصال المساعدات عبر الحدود) في سورية لأنها تجاوزت فائدتها-فيديو
انطلاق أعمال المؤتمر الختامي لعرض نتائج ومخرجات ملتقى التطوير الزراعي في قصر الأمويين بدمشق
وفد الجمهورية العربية السورية يبحث مع الوفد الروسي جدول أعمال الاجتماع الـ 16 بصيغة أستانا- فيديو
الوفدان الروسي والإيراني يعقدان لقاء في إطار الاجتماع الـ 16 بصيغة أستانا حول سورية
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
صباغ: بعض الدول تتبع معايير مزدوجة في التعامل مع التهديدات الإرهابية العالمية خدمة لمصالحها
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الخوري: اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في سورية مسيسة
مراسل سانا نقلاً عن مصادر محلية: أنباء عن استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف وذلك للمرة الثالثة خلال أيام
2021-07-07
2021-07-07
bdrossman
سابق
فريق النواعير بكرة القدم يبدأ تدريباته استعداداً للموسم القادم
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