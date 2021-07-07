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مراسل سانا نقلاً عن مصادر محلية: أنباء عن استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف وذلك للمرة الثالثة خلال أيام

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