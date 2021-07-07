فريق النواعير بكرة القدم يبدأ تدريباته استعداداً للموسم القادم

حماة-سانا

بدأ فريق رجال النواعير بكرة القدم تمريناته على أرض الملعب الصناعي استعداداً للمشاركة في منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل.

وأوضح مدير الفريق محمد زكدوحة لمراسل سانا أن الفريق يضم حالياً 27 لاعباً معظمهم من أبناء النادي الذين ساهموا بصعوده للدوري الممتاز مشيراً إلى أنه يتم تجريب عدد من اللاعبين لضمهم إلى الفريق لاحقاً وتعويض النقص الحاصل في بعض المراكز وخاصة خط الهجوم.

وأضاف إن الموسم المقبل سيكون صعباً لأنه سيشهد بنهايته هبوط أربعة أندية إلى دوري الدرجة الأولى ما سيشكل ضغطاً كبيراً على الفريق مشيراً إلى أن طموحنا هو تشكيل فريق قوي يكون له حضور فاعل في الموسم المقبل.

وكانت إدارة نادي النواعير قد شكلت مؤخراً كادراً إداريا وتدريبياً جديداً لقيادة فريق الرجال بكرة القدم مؤلفاً من خالد حوايني مدرباً وأسامة عنجاري إدارياً ونضال رجب مساعداً للمدرب وأسد زيتي مدرباً للحراس وعبد الرحمن القاسم معالجاً.