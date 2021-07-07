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تقديم 76590 خدمة طبية في الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني

2021-07-07

درعا-سانا

قدمت الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني 76590 خدمة طبية خلال النصف الأول من العام الجاري لنحو 39113 مراجعاً.

وأشار مدير عام الهيئة الدكتور بسام الحريري إلى أن الخدمات تنوعت بين العمليات الإسعافية وخدمات التصوير الشعاعي والتحاليل المخبرية ومرضى الكلية الصناعية والحروق وإصابات الحوادث والأمراض القلبية والولادات الطبيعية والقيصرية لافتا إلى أن عدد المرضى المقبولين في المشفى بلغ 6212 مريضاً.

يشار إلى أن مشفى درعا الوطني من أقدم وأكبر المشافي العامة في محافظة درعا وفي عام 2010 تم تسميته كهيئة عامة مستقلة تضم عشرات الاختصاصات وتقدم كافة الخدمات الطبية.

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