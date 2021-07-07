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إعانات مالية لـ 13 نادياً بالسويداء

2021-07-07

السويداء-سانا

قدمت اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء إعانات مالية لـ 13 نادياً لدعم الألعاب الرياضية التي تمارسها.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار عضو اللجنة ناصر النجار إلى أن الإعانات شملت أندية صلخد وشهبا وشقا ولاهثة وقنوات والرحى والكفر وعرمان ودوما والغارية والقريا والثعلة وعرى.

ولفت النجار إلى أن هذه الاعانات تأتي في إطار الدعم المقدم للأندية لمساعدتها بتغطية تكاليف نشاطاتها لافتاً إلى المقترح الذي قدمته اللجنة إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام لتخصيص استثمارات مدينة المزرعة الرياضية لصالح أندية المحافظة.

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