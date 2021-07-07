الوثبة أولاً ببطولة حمص لرفع الأثقال لفئة الناشئين

حمص-سانا

أحرز نادي الوثبة المركز الأول ببطولة حمص لرفع الأثقال لفئة الناشئين التي أقيمت بمشاركة أندية الوثبة والرستن والمخرم والشرطة وعمال حمص.

وجاء الوثبة أولاً برصيد 150 نقطة تلاه نادي الرستن 129 نقطة ثم نادي المخرم 100 نقطة.

وفاز ببطولة الأوزان هادي الشيخ بوزن 49 كغ وحمزة الدرويش بوزن 55 كغ وأحمد الجاسم بوزن 61 كغ وعبد الله درويش بوزن 67 كغ وقواس النقيب بوزن 81 كغ والضاهر بيبرس ابو عيشة بوزن 73 كغ وماجد الاشقر بوزن 81 كغ وعبد الهادي مندو بوزن 102 كغ وهادي الفواز بوزن فوق 102 كغ.

رئيس مكتب ألعاب القوة الفرعي عقيل الفاحلي أشار في تصريح لمراسلة سانا الرياضية إلى أن البطولة جرت في أجواء تنافسية وحماسية عالية مبيناً في الوقت ذاته أهمية بطولات الفئات العمرية الصغيرة لكون هذه الفئات رافداً للفئات الأعلى في السنوات القادمة.

بدوره أوضح مدرب الوثبة عبد المعين الأمين أن البطولة أقيمت بهدف انتقاء منتخب المحافظة في رفع الأثقال لانتقاء اللاعبين الذين سيمثلون هذا المنتخب في بطولة الجمهورية القادمة حيث ستتم إقامة معسكر تدريبي مغلق لهم في الثالث عشر من الشهر الحالي لإعدادهم للبطولة القادمة بالشكل الأمثل.