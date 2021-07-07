الأسير الفلسطيني أبو عطوان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

القدس المحتلة-سانا

يواصل الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 64 وعن شرب الماء لليوم الرابع احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين وسط تدهور خطير في صحته.

وذكرت وكالة وفا أن وضع الأسير أبو عطوان الصحي يتدهور بشكل خطير ويمر بمرحلة انتكاسات صحية ويواجه خطر الوفاة المفاجئة أو إصابته بالشلل أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقاً.

وفى ظل تعنت سلطات الاحتلال ورفضها الإفراج عنه ناشد أبو عطوان في رسالة يوم الأحد الماضي أحرار العالم التدخل لإنقاذه وجاء فيها “فقدت صحتي.. حياتي تتلاشى أمام عيني.. الاحتلال يطبّق علي سياسة الموت البطيء.. أنقذوا حياتي”.

وحذر نادي الأسير الفلسطيني من أن كل ساعة تمر تهدد حياة الأسير أبو عطوان الذي يعاني من نقص حاد في كمية السوائل في الجسم الأمر الذي من شأنه أن يوقف وظائف أعضائه الحيوية في أي لحظة مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنه وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.