افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين في مجمع العيادات الشاملة ببلدة الجيزة بريف درعا

درعا-سانا

افتتحت مديرية صحة درعا عيادة الإقلاع عن التدخين في مجمع العيادات الشاملة ببلدة الجيزة بريف درعا.

وأوضح الدكتور عماد حريدين رئيس دائرة برامج الصحة العامة في مديرية صحة درعا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الكادر العامل في عيادة الإقلاع عن التدخين يقدم المشورة و النصح و التوعية للمواطنين الراغبين بترك التدخين على أن يتبعها في المرحلة الثانية توزيع الأدوية المجانية المقدمة من وزارة الصحة.

وأضاف أن لدى المديرية وسائل تساعد المدخنين على ترك التدخين يتم تقديمها من مقدم الخدمة للمتلقي كما أن هناك إرشادات لتخفيف الأعراض التي تصيب المدخن.