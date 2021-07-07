الحرس الثوري يزيح الستار عن صاروخين جديدين للقوات البرية والجوية

طهران-سانا

تمت في إيران اليوم إزاحة الستار عن صاروخ (الماس) الجديد المضاد للدروع الذي يبلغ مداه 8 كيلومترات.

وذكرت وكالة فارس أن إزاحة الستار عن الصاروخ البري تمت خلال مراسم تسلم القوات البرية للحرس الثوري معدات وأسلحة استراتيجية وحديثة بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

وكان جرى في وقت سابق عرض النسخة الجوية لصاروخ الماس الذي يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من طراز أبابيل 3.

كما تمت خلال المراسم ذاتها أيضاً إزاحة الستار عن صاروخ (قائم 114) وهو أحدث سلاح يدخل خدمة المروحيات الهجومية للقوات البرية التابعة للحرس الثوري ويبلغ مداه 10 كيلومترات وهو قادر على تدمير الأهداف الثابتة والمتحركة بمجموعة متنوعة من أجهزة الكشف الحرارية والتلفزيونية والليزر.