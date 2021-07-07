انطلاق أعمال الاجتماع الدولي الـ 16 حول سورية بموجب صيغة أستانا في نور سلطان بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية

نور سلطان-سانا

انطلقت صباح اليوم أعمال الاجتماع الدولي السادس عشر حول سورية بموجب صيغة أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية.

ووصل أمس وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور ايمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى نور سلطان للمشاركة بالاجتماع الذي يستمر يومين.

وكان البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ 15 لصيغة أستانا الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 16 و17 شباط الماضي أكد أن الدول الضامنة تجدد التزامها الشديد بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية واستمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها.

يتبع…