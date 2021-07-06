تسجيل 184 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 184 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية وقصفاً مدفعياً وإطلاق قذائف وأعيرة نارية مختلفة إضافة إلى تحليق طائرات تجسسية في أجواء شارع الـ 50 والمنظر وحيس والتحيتا والفازة والجبلية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 الى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.