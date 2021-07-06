SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل تحديد سعر ليتر البنزين الأوكتان 95 بـ ثلاثة آلاف ليرة سورية لا غير ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء 7-7-2021

بوغدانوف وعلاوي يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الروسية العراقية

2021-07-06

موسكو-سانا

بحث نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف ورئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس الائتلاف البرلماني الوطني إياد علاوي خلال اتصال هاتفي اليوم مستجدات الوضع في العراق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء في بيان للخارجية الروسية نقلته وكالة سبوتنيك إن الجانبين تطرقا خلال الاتصال إلى تعزيز العلاقات الروسية العراقية بما في ذلك الحفاظ على حوار نشط بين موسكو وبغداد من أجل تعزيز وحدة العراق وسلامة أراضيه وسيادته.

ولفت البيان إلى أن علاوي تناول تطور الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في العراق في ضوء الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الـ10 من تشرين الأول القادم.

انظر ايضاً

بوغدانوف يبحث مع حداد عمل لجنة مناقشة الدستور ومسائل التعاون

موسكو-سانا بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved