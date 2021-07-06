بوغدانوف وعلاوي يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الروسية العراقية

موسكو-سانا

بحث نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف ورئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس الائتلاف البرلماني الوطني إياد علاوي خلال اتصال هاتفي اليوم مستجدات الوضع في العراق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء في بيان للخارجية الروسية نقلته وكالة سبوتنيك إن الجانبين تطرقا خلال الاتصال إلى تعزيز العلاقات الروسية العراقية بما في ذلك الحفاظ على حوار نشط بين موسكو وبغداد من أجل تعزيز وحدة العراق وسلامة أراضيه وسيادته.

ولفت البيان إلى أن علاوي تناول تطور الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في العراق في ضوء الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الـ10 من تشرين الأول القادم.