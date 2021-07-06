إصابة جندي أذربيجاني نتيجة انتهاك إطلاق النار في إقليم قره باغ

باكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم إصابة أحد عسكريها نتيجة لانتهاك نظام وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الوزارة قولها في بيان إن “القوات الأرمينية المتواجدة على أراضي أذربيجان حيث تتمركز قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت أطلقت النار على وحدات الجيش الأذربيجاني المتمركزة في اتجاه قرية الياجالي بمنطقة اغدام ما أسفر عن إصابة أحد جنودها”.

وأضاف البيان أنه “تم إبلاغ قيادة قوات حفظ السلام الروسية والمركز الروسي التركي المشترك للقيام بالتحقيق في الحادث”.

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا في تشرين الثاني الماضي وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي نزاعاً في إقليم قره باغ وينص على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في الإقليم والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وبينه كما تضمن رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع وعودة النازحين.