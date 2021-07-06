الوفد الروسي ينسحب من جلسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

موسكو -سانا

انسحب وفد روسيا من جلسة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا احتجاجاً على خرق إجراءات التصويت خلال البت بتقييم خطوات روسيا إزاء أوكرانيا وشبه جزيرة القرم الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن رئيس الوفد الروسي بيوتر تولستوي قوله إن الجمعية خرقت القاعدة التي يتم بموجبها تبني القرارات وهي بتصويت ثلثي جميع أعضاء الجمعية وليس ثلثي أصوات البرلمانيين الموجودين في قاعة الجلسات فقط.

وأضاف تولستوي نحن ضد تغيير القواعد أثناء اللعبة.. وبالتالي نحول منظمتنا إلى قاعة محكمة تمثل عدداً محدوداً من الدول ومن المشاركين يتباحثون حول دولتين.. فإذا كنتم تجدون هذا الأسلوب عادلاً فنحن لن نشارك فيه.

وأكد تولستوي أن الجانب الروسي لا يسعى لأي مواجهة بل يتطلع إلى الحوار الذي صار مستحيلاً في ظل خرق إجراءات الجمعية مخاطباً المشاركين بالجلسة قائلاً إننا لا نستطيع المشاركة في محاولات خرق القواعد واتخاذ قرارات مسيسة أحادية الجانب.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية ساءت في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة الأوكرانية التي يستخدمها الغرب ذريعة لاتخاذ مواقف ضد موسكو.