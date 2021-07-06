دراسة: تناول الطعام المقيد بجدول زمني يخفض ضغط الدم الليلي

واشنطن-سانا

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة كنتاكي الأمريكية أن تناول الطعام المقيد بالوقت يساعد المصابين بداء السكري من النوع الثاني على تقليل ارتفاع ضغط الدم الليلي.

ووفقاً لموقع ميديكال إكسبريس أشار الباحثون إلى أن تناول الطعام وفقاً لجدول زمني مقيد بالوقت من خلال اتباع روتين يتم فيه تقييد تناول الطعام لفترة زمنية محددة يومياً يسهم في منع ارتفاع ضغط الدم الليلي المرتبط بمرض السكري وتحسين مستوياته.

وأوضح الباحثون أن حدوث تغييرات في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي سليم وممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يكون له تأثير صحي على المصابين بداء السكري من النوع الثاني وخاصة في مستويات ضغط الدم الليلي الذي قد يزداد عند الاستيقاظ بما يتماشى مع إيقاع الجسم اليومي.

ولفت الباحثون إلى أن ضغط الدم “غير الناقص” منتشر بين مرضى السكري من النوع الثاني ويرتبط بزيادة أمراض القلب والأوعية الدموية مشيرين إلى أن تناول الطعام لمدة ثماني ساعات خلال أوقات اليقظة يسهم في منع وعلاج ضغط الدم غير الناقص.