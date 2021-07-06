ريابكوف: تفويت فرصة تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن غلطة

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن تفويت فرصة تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة غلطة لا تغتفر.

وقال ريابكوف في مقابلة مع مجلة “الحياة الدولية” نقلتها وكالة نوفوستي: إن الفرصة ليست فقط موجودة وإنما سيكون تفويتها غلطة لا تغتفر مشيراً إلى أن الجانب الروسي بدأ بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة جنيف التي جمعت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن منتصف الشهر الماضي وهي أول اجتماع للرئيسين منذ تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة مطلع العام الجاري.

وأوضح ريابكوف أنه تم تسليم الأمريكيين مقترحات حول كيفية تنظيم حوار في مجال الاستقرار الاستراتيجي ومناقشة الأمن السيبراني ومناقشات تجارية حول موضوع العلاقات الثنائية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار في وقت سابق إلى أن النتيجة الرئيسة للقمة يمكن اعتبارها “خطوة ولو صغيرة إلى الأمام” نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين روسيا وأمريكا والتي لا يمكن أن تكون دون الاحترام المتبادل ومراعاة الطرف مصالح الطرف الآخر.