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النظام التركي يعتقل 65 شخصاً بذريعة ارتباطهم بغولن

2021-07-06

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي 65 شخصاً بذريعة صلتهم بمنظمة الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة انقلاب تموز عام 2016.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها إن “الادعاء العام في العاصمة أنقرة أصدر مذكرات اعتقال بحق 81 شخصاً تم إلقاء القبض على 65 منهم فيما لا تزال العمليات مستمرة بهدف اعتقال بقية الأشخاص المشتبه بهم”.

يذكر أن نظام رجب طيب أردوغان شن حملات قمع شديدة منذ محاولة الانقلاب في تموز 2016 بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث اعتقل وأقال عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين.

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