لقاء شآم والقلم يكرم الفائزين بالمسابقة الروائية التكافل الاجتماعي في زمن جائحة كورونا

دمشق-سانا

تضمن لقاء “شآم والقلم” الثقافي الشهري جلسة خصصت لتكريم الروايات الفائزة بمسابقة “التكافل الاجتماعي في زمن جائحة كورونا” وذلك في المركزالثقافي العربي في أبو رمانة.

وفازت بالمرتبة الأولى الأديبة إيمان شرباتي عن روايتها كارولين كما نوهت لجنة التحكيم بروايات نداء الأرواح للأديب صفوان إبراهيم وسمسق للاديبة فاتن ديركي وجدران العزلة للاديب خليل العجيل.

وتضمنت الأعمال الفائزة محطات وقصصا عاشها السوريون زمن الجائحة وأثرها السلبي على حياتهم وتخطيهم لآثارها الخطيرة من خلال تماسكهم الاجتماعي ومحبتهم لبعضهم.

وضمت لجنة التحكيم كلا من النقاد والأدباء نذير جعفر وأحمد يوسف داوود.

وبين عضو لجنة التحكيم جعفر أن مستويات الأعمال التي قدمت كانت متقاربة في المستوى لافتا إلى أن المواضيع عكست ما عاشه المجتمع خلال مواجهته جائحة كورونا بإحساس دقيق.

المشرف على المسابقة الدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب أشار إلى أن اقتراحه للمسابقة ودعمها وتمويلها بهدف استمرار المؤسسات الثقافية في مواجهة ما يتعرض له المجتمع والوطن وصموده رغم كل المآسي التي مرت بنا مؤكدا أن الروايات جاءت مهمة ومعبرة عن تطلعات الشعب.

اللقاء الذي ادارته الإعلامية نجوى صليبه كرم الفائزين بالجوائز بشهادات تكريم ودروع قدمها اتحاد الكتاب.

محمد خالد الخضر