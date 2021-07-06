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الأمن الروسي: الجرائم الإرهابية في روسيا تراجعت بشكل ملحوظ

2021-07-06

موسكو-سانا

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف اليوم أن معدل الجرائم الإرهابية في روسيا تراجع خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ونقلت وكالة تاس عن كوكوف قوله: “إن وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون الروسية كثفت فعالية العمل الهادف إلى مكافحة التهديدات الإرهابية من خلال كشف وضبط أنشطة أولئك الذين ينشرون الأفكار المتطرفة ومن يقدم لهم الدعم كما أحبطت 98 بالمئة من هذه الجرائم خلال مرحلة إعدادها والتخطيط لها”.

وأشار كوكوف إلى أن معدل الجرائم المتعلقة بالإرهاب في روسيا انخفض عشرة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة.

يذكر أن السلطات الروسية اعتقلت أمس خمسة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ جرائم عنصرية في مناطق عدة في البلاد.

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