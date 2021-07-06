رئيس النظام التركي يتفاخر بقمع معارضيه وملاحقتهم في دول أجنبية

أنقرة-سانا

اعترف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بقمعه المنهجي للمعارضين لسياساته متباهيا بملاحقته خصومه بذرائع مختلفة حتى لو كانوا خارج حدود تركيا وفي دول أجنبية بعيدة عنها.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن أردوغان أقر باختطافه التربوي التركي اورهان اينادي من قيرغيزستان ونقله إلى تركيا بشكل قسري بذريعة ارتباطه بمنظمة فتح الله غولن الذي يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة ضده عام 2016.

وخلال لقاء صحفي تباهى أردوغان بقمع اجهزته الاستخباراتية وملاحقتها للمعارضين له خارج تركيا قائلا إن “المخابرات أحضرت أكثر من 100 شخص من دول عديدة إلى تركيا في نطاق الأنشطة التي تستهدف المتعاطفين مع حركة الخدمة في الخارج” متوعدا بمتابعة حملات القمع والاعتقالات بحق كل من يواجه اتهامات مزعومة بمعارضته النظام التركي.

ويواجه الناقدون لسياسات أردوغان والمعارضون له عمليات تجسس وتهديدات بالقتل والاختطاف منذ عام 2014 لكن محاولة الانقلاب الفاشلة ضده في تموز عام 2016 أصبحت بمثابة ذريعة دائمة يستخدمها النظام التركي لتصفية خصومه.

كما يستمر أردوغان بتحويل سفارات وقنصليات بلاده المنتشرة في أنحاء العالم إلى فروع تابعة لأجهزة الاستخبارات بهدف التجسس على معارضيه وملاحقتهم في الخارج.