محافظة دمشق: ترحيل أكثر من نصف مليون طن نفايات في ستة أشهر

دمشق-سانا

وصلت كمية النفايات المجموعة من مدينة دمشق وأحيائها والمرحلة إلى مواقع الطمر والمعالجة خلال النصف الأول من العام الجاري لأكثر من 574 ألف طن.

وبين مدير النظافة في محافظة دمشق المهندس عماد العلي لمندوب سانا أن كمية الأنقاض والأتربة من مناطق عدة بالمدينة بلغت 22 ألف متر مكعب والنفايات الطبية من المشافي والمراكز الصحية والعيادات والمخابر 815 طناً مشيراً إلى تركيب أكثر من 800 سلة قمامة بلاستيكية في المدينة وأسواقها.

ونظمت المديرية 9328 ضبطاً بحق المخالفين لقانون النظافة حسب العلي الذي أشار إلى جباية أكثر من 60 مليون ليرة أجور نقل القمامة من الفعاليات المختلفة كالمشافي والفنادق والمطاعم وغيرها و21 مليوناً و600 ألف ليرة جباية ضبوط النظافة.

ونفذت ورشات المديرية خلال الفترة نفسها حملات تنظيف وتعشيب للأرصفة والمنصفات وشطف الشوارع الرئيسة والفرعية والساحات والأسواق وغسل حاويات القمامة ورشها بالمبيدات الحشرية.

وبين العلي أن صعوبات ومعوقات تواجه أعمال المديرية بسبب نقص وتسرب في العمال وقلة عدد الآليات وقدمها وهو ما ساهم بزيادة العبء على العمال والآليات الموجودة داعياً إلى التعاون مع عمال النظافة وتسهيل عملهم من حيث الالتزام بمواعيد رمي القمامة ووضعها في الأماكن المخصصة لها وعدم رمي الأنقاض والأتربة ومخلفات الترميم والبناء خارج الحاويات أو حولها أو في الطرق الرئيسة.

فراس صافي