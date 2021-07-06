SCS-NET
الشريط الأخباري

استئناف عمل خط الإنتاج في مخبز السويداء الأول بعد إصلاحه

2021-07-06

السويداء-سانا

أعاد فرع المؤسسة السورية للمخابز بالسويداء اليوم العمل في خط الإنتاج في مخبز السويداء الآلي الأول بعد الانتهاء من صيانة وإصلاح بيت النار.

وأشار مدير فرع المؤسسة علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا إلى أنه تم تركيب حصيرة جديدة لبيت النار وإجراء تحديثات كاملة عليه ليعاود بذلك خط الإنتاج العمل بعد توقفه فجر أمس بسبب عطل في حصيرة بيت النار القديمة.

ولفت مهنا إلى أنه تم تأمين نقص الإنتاج على الخط من الخبز للمعتمدين أمس من خلال المخابز الأخرى في المحافظة.

ويعمل مخبز السويداء الآلي الأول عبر خطي إنتاج ويبلغ إنتاجه اليومي نحو 22 طناً.

انظر ايضاً

إجراءات فنية لتحسين جودة الرغيف في مخبز السويداء الأول

السويداء-سانا نفذ فرع الشركة العامة للمخابز الآلية بالسويداء مجموعة من الإجراءات الفنية والإصلاح ضمن مخبز …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved