خلال النصف الأول من العام الحالي… نحو 50 ألف خدمة قدمتها مراكز خدمة المواطن في درعا

درعا-سانا

قدمت مراكز خدمة المواطن في درعا خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 50 ألف خدمة للمواطنين تنوعت بين سجل مدني وعدلي وغير موظف في الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا المشرف على مراكز خدمة المواطن عصام المصري في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عدد مراكز خدمة المواطن في درعا أربعة مراكز في الأمانة العامة لمحافظة درعا ومجالس مدن درعا وازرع والصنمين مبيناً أن المراكز خففت الضغط على مراكز السجل المدني وغيرها وبنفس الوقت وفرت على المواطن ساعات من الانتظار للحصول على بعض الثبوتيات.

وأوضح المصري أن المراكز تعمل وفق نظام حديث بحيث يعطى المواطن دوراً وينتظر لدقائق معدودة حتى يحصل على الخدمة المطلوبة.