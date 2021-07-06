قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية

بغداد-سانا

استهدف قصف صاروخي قاعدة التوحيد الثالث داخل السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد اليوم بينما تحدثت الأنباء عن إسقاط دفاعات السفارة طائرة مسيرة.

ونقلت السومرية نيوز عن مصدر أمني قوله في تصريح إن “طائرة مسيرة استهدفت قاعدة التوحيد في السفارة الأمريكية ببغداد” مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أغلقت على الفور الجناح العسكري داخل السفارة.

وأضاف المصدر أنه تم تفعيل صافرات الإنذار داخل السفارة وتفعيل منظومة الـ “سي ار ام” من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جهتها اكدت مصادر عراقية سماع دوي صافرات الإنذار داخل قاعدة التوحيد في السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.