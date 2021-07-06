إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت بقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت قرب جبل صبيح رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على قمته ما أدى لإصابة فلسطينيين اثنين بجروح و11 آخرين بحالات اختناق.

واستشهد خمسة فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المظاهرات اليومية التي تشهدها البلدة منذ شهر أيار الماضي رفضاً لمخططات الاحتلال الاستيطانية.

إلى ذلك اقتحم مئات المستوطنين “قبر يوسف” شرق مدينة نابلس بحماية مشددة من قوات الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية فيه وسط إطلاق قنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين.