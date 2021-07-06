الحزب الديمقراطي اللبناني يجدد التمسك بالمقاومة في مواجهة التحالف الأميركي- الصهيوني

بيروت-سانا

جدد الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات التأكيد على أن انتصار سورية على المؤامرة والإرهاب الدولي ضدها جاء نتيجة التمسك بخيار المقاومة في معادلة الصراع القائمة في مواجهة التحالف الأميركي – الصهيوني.

وقال بركات في كلمة في حاصبيا جنوب لبنان إحياء لذكرى تأسيس الحزب اليوم ” منذ اللحظة الأولى لإنطلاق المؤامرة الإرهابية الكونية على سورية كنا على يقين بانتصار سورية بحكمة القيادة السورية وتضحيات الجيش العربي السوري ” مؤكداً أن موقفنا واضح إلى جانب المقاومة التي صنعت وتصنع توازن الرعب مع العدو الصهيوني.

بدوره قال رئيس دائرة حاصبيا – مرجعيون في الحزب الديمقراطي بسام كزيلا ” نحن ثابتون وملتزمون مع أشقائنا في سورية المقاومة كونها آخر قلاع الكرامة العربية “.