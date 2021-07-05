خشبة ثقافي طرطوس تستضيف العرض المسرحي فلة والأقزام السبعة

طرطوس-سانا

استضافت خشبة المركز الثقافي في مدينة طرطوس اليوم العرض المسرحي فلة والأقزام السبعة ضمن احتفالية يوم الطفل العالمي 19 التي تقام تحت عنوان الطفولة فرح الأرض.

العمل الذي أنتجته مديرية المسارح والموسيقا بالتعاون مع مؤسسة ميار الدولية للإنتاج والتوزيع الفني والمؤسسة العربية للإعلان كتب نصه الفنان هشام كفارنة عن القصة العالمية المشهورة مع إضافة بعض التعديلات عليها بما يتناسب مع فكرة وهدف العمل ككل.

مخرج العرض بسام حميدي تحدث في تصريح صحفي بأن العمل يقوم على الدمج بين الشخصيات الكرتونية التي نراها بالتلفزيون وبين المسرح أو ما يعرف بالعرض البصري وهو الأول من نوعه في سورية.

وأوضح حميدي أنه أخذ النص بالاتجاه البصري التقني المحكي الذي يعتمد على الحوار الغنائي لشد الإنتباه إليه لكونه موجها للأسرة بمختلف فئاتها العمرية موضحاً أن العرض يلعب أدواره فنانون محترفون وأطفال وحصل على الجائزة الذهبية بمهرجان الدار البيضاء الذي أقيم العام الجاري عبر النت.

وذكرت الممثلة مي مرهج التي جسدت دور فلة بتصريح لسانا أن هدف العمل تقديم عمل مفرح للطفل بطريقة هادفة جديدة بطريقة بصرية جاذبة خصوصاً بعد الكم الهائل من الأعمال المتنوعة.

ودعت الممثلة تماضر غانم لإحياء القصص القديمة وتجسيدها وعرضها بأسلوب لافت للطفل.

ورأى الشاب ربيع جاد في تجربته الثانية بالمسرح من خلال دور عشبور الذي يداوي الأقزام فرصة لتنمية موهبته معتبراً أن هذا العمل أضاف إليه الكثير من الخبرة التي يحتاجها في طريقه الفني.

الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع العرض وجده متميزاً ومختلفاً عما سبقه من أعمال مسرحية كما رأت زينب عباس ووصفته فريال أحمد بنقلة نوعية في عالمسرح الطفل وتمنى أحمد محمود أن نشاهد في المراحل المقبلة أعمالاً بذات المستوى لنرتقي بالذائقة الفنية للمشاهد.

فاطمة حسين