أمسية شعرية قصصية في ثقافي الزهراء لملتقى الياسمين السوري للإبداع

حمص-سانا

افتتح ملتقى الياسمين السوري للإبداع نشاطه الأدبي بأمسية شعرية وقصصية في المركز الثقافي المحدث بحي الزهراء معلناً من خلالها انطلاقته الأولى على الساحة الأدبية والثقافية بحمص بحضور مجموعة من الشعراء والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين الدكتور هواش نصر الصالح من مؤسسي الملتقى أن الهدف من إطلاق هذا التجمع هو رعاية المواهب والهوايات الأدبية والفنية بأشكالها ولمختلف الأعمار وخاصة شعر الزجل وأدب الأطفال والفنون الجديدة.

وشارك الصالح بعدة قصائد زجلية ومغناة منها “ليلات العيد وإعرابات” غلب عليها الطابع الإنساني ووصف الواقع المعاش.

وتحدث الشاعر “رجب ديب” عن ضرورة الاهتمام بالحالة الثقافية وتشجيع المبادرات الأدبية.

وكان للقاص “محمد علي بلال” مشاركة بمجموعة قصص قصيرة جداً منها “نبوءة.. إنعاش.. تحول.. لبوة”.

بدوره قدم الشاعر ناصر طرية قصيدة زجلية بعنوان “اليوم الصبح” تحكي عن وجع الغياب ورحيل الأحبة.

وفي قصيدته بعنوان “أكرمت قلبي” مجد الشاعر “أمجد عيسى” تضحيات الشهداء وخص بالذكر الشهيد العالم عزيز إسبر الذي قدم لسورية الكثير في مجال الأبحاث العلمية.

وقدمت القاصة “ثناء إبراهيم” قصة قصيرة بعنوان “وطن آخر” تحدثت فيها عن سورية وما حل بها من ألم ومحن صعبة وأسبابها.

وفي قصيدته الزجلية بعنوان “سوريا المنتصرة” تغنى الشاعر “آصف شيحة” بسورية المقاومة التي أثبتت صمودها وتمسكت بثوابتها لتبقى أرض الحضارة والتاريخ والثقافة.

وشارك الشاعر طالب نجم بقصيدة وجدانية بعنوان “يا عاصر الكرم” فيها تجليات لذات الشاعر وأهوائه وحاجاته.

لارا أحمد